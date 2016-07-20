Битва за "Євробачення - 2017": Дніпро презентував промо-відео

19:12, 20 липня 2016
Суспільство
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За задумом влади, захід планують провести на стадіоні "Днепроєвроарена".

Кадр из видео

Дніпро може виділити майже 1,4 мільярда гривень на "Євробачення – 2017" в цьому місті. Про це раніше заявив мер Борис Філатов. 19 липня був опублікований промо-ролик Дніпра до битви міст за проведення міжнародного пісенного конкурсу.

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Всього в "битві" беруть участь шість міст: Одеса, Херсон, Київ, Львів, Дніпро і Харків. Відбір проводиться для того, щоби визначити кращу заявку міста, який бажає прийняти гостей конкурсу і має гідну інфраструктуру.

Сьогодні, 20 липня, проходить третій етап конкурсу. Міста презентуватимуть заявки на засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу.

Після цього етапу визначаться два міста-фіналіста. 22 липня розпочнеться фінальний етап відбору, він буде складатися в інспекції міст-фіналістів за участю Європейського мовного співтовариства і членів оргкомітету.

Місто, яке прийме конкурс, назвуть 1 серпня.

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