Битва за "Євробачення - 2017": Дніпро презентував промо-відео
За задумом влади, захід планують провести на стадіоні "Днепроєвроарена".
Дніпро може виділити майже 1,4 мільярда гривень на "Євробачення – 2017" в цьому місті. Про це раніше заявив мер Борис Філатов. 19 липня був опублікований промо-ролик Дніпра до битви міст за проведення міжнародного пісенного конкурсу.
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Всього в "битві" беруть участь шість міст: Одеса, Херсон, Київ, Львів, Дніпро і Харків. Відбір проводиться для того, щоби визначити кращу заявку міста, який бажає прийняти гостей конкурсу і має гідну інфраструктуру.
Сьогодні, 20 липня, проходить третій етап конкурсу. Міста презентуватимуть заявки на засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу.
Після цього етапу визначаться два міста-фіналіста. 22 липня розпочнеться фінальний етап відбору, він буде складатися в інспекції міст-фіналістів за участю Європейського мовного співтовариства і членів оргкомітету.
Місто, яке прийме конкурс, назвуть 1 серпня.