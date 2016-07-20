Годинник на львівській ратуші відновив роботу

Фахівці встановили нові деталі в годинник на львівській ратуші і одразу ж запустили його.

Відсьогодні годинник працює, повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Читайте такожПід Одесою з'явився сонячний годинник, на якому зображені пам'ятки України (фото) Зазначається, що наразі триває процес налагодження його стабільної роботи. Як повідомляв УНІАН, 14 липня зупинився годинник на вежі львівської ратуші. З ладу вийшла шестерня, яка не підлягала ремонту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter