Голова правління Приватбанку Олександр Дубілет розкаже про підтримку малого бізнесу. Прес-конференція в УНІАН
30 серпня 2006 року в 12-00 у Києві відбудеться прес-конференція за участю Голови Правління Приватбанку Олександра Дубілета, присвячена питанням підтримки розвитку малого бізнесу в Україні "Велика справа малого бізнесу".
Прес-конференція в залі інформаційного агентства УНІАН: м. Київ, вул. Хрещатик, 4.
Учасники прес-конференції:
1. Олександр Дубілет - Голова Правління Приватбанку
2. Олена Яколіна - керівник Роздрібного корпоративного бізнесу Приватбанку
3. Тарас Пономарь - керівник Департаменту мікрокредитування Приватбанку
Приватбанк - одна з небагатьох структур в Україні, якій вдалося на практиці реалізувати програму розвитку малого і середнього бізнесу. Без гучних гасел і бюджетних асигнувань, всього за два останні роки на обслуговування в банк прийшли більше 100 тисяч підприємців. 1 травня 2006 року Приватбанк оголосив конкурс «Велика справа малого бізнесу». Основна задача конкурсу - підтримка корпоративних клієнтів Банку, що одержали кредит і використали засоби на створення нових робочих місць, захист навколишнього середовища і скорочення споживання енергетичних ресурсів. За півроку на конкурс надійшло понад 100 проектів. В ході прес-конференції будуть підбиті підсумки конкурсу, представлені нові програми для підтримки малого бізнесу, а також дані відповіді на запитання журналістів, що стосуються перспектив розвитку банківського ринку.
Просимо Вас підтвердити участь в прес-конференції або повідомити ім`я і прізвище журналіста, який представлятиме Ваше ЗМІ за електронною адресою oleg.serga@pbank.com.ua.