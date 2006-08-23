Голова правління Приватбанку Олександр Дубілет розкаже про підтримку малого бізнесу. Прес-конференція в УНІАН

30 серпня 2006 року в 12-00 у Києві відбудеться прес-конференція за участю Голови Правління Приватбанку Олександра Дубілета, присвячена питанням підтримки розвитку малого бізнесу в Україні "Велика справа малого бізнесу".

Прес-конференція в залі інформаційного агентства УНІАН: м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Учасники прес-конференції:

1. Олександр Дубілет - Голова Правління Приватбанку

2. Олена Яколіна - керівник Роздрібного корпоративного бізнесу Приватбанку

3. Тарас Пономарь - керівник Департаменту мікрокредитування Приватбанку

Приватбанк - одна з небагатьох структур в Україні, якій вдалося на практиці реалізувати програму розвитку малого і середнього бізнесу. Без гучних гасел і бюджетних асигнувань, всього за два останні роки на обслуговування в банк прийшли більше 100 тисяч підприємців. 1 травня 2006 року Приватбанк оголосив конкурс «Велика справа малого бізнесу». Основна задача конкурсу - підтримка корпоративних клієнтів Банку, що одержали кредит і використали засоби на створення нових робочих місць, захист навколишнього середовища і скорочення споживання енергетичних ресурсів. За півроку на конкурс надійшло понад 100 проектів. В ході прес-конференції будуть підбиті підсумки конкурсу, представлені нові програми для підтримки малого бізнесу, а також дані відповіді на запитання журналістів, що стосуються перспектив розвитку банківського ринку.

Просимо Вас підтвердити участь в прес-конференції або повідомити ім`я і прізвище журналіста, який представлятиме Ваше ЗМІ за електронною адресою oleg.serga@pbank.com.ua.