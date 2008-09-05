Тігіпко пропнує принцип “мовчазної згоди”

Рада інвесторів при Кабінеті міністрів України сподівається, що розроблені нею проекти змін до законодавства України, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату в державі, будуть розглянуті парламентом як першочергові.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив співголова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій ТІГІПКО.

За його словами, звернення про першочерговість розгляду цих змін було направлене голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Коментуючи пропозиції Ради інвесторів, С.ТІГІПКО, зокрема, зазначив, що вони стосуються захисту прав міноритарних акціонерів.

Рада інвесторів також пропонує забезпечити в Україні реальне функціонування "єдиного вікна" для видачі дозвільних документів на всіх рівнях виконавчої влади. При цьому пропонується ввести принцип "мовчазної згоди", що передбачає, що при затримці розгляду питання в органах виконавчої влади більше місяця питання вважатиметься позитивно вирішеним. Впровадження цих двох принципів, на думку С.ТІГІПКА, сприятиме зменшенню корупції в органах влади.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, Рада інвесторів пропонує встановити порядок продажу земельних ділянок і прав на їх оренду через земельні аукціони.

Також пропонується ввести відповідальність органів, що відповідають за видачу дозвільної документації, за порушення порядку і термінів розгляду поданих питань, за надання помилкової інформації, за передачу будь-яких документів третім особам тощо.

Крім того, пропонується властям в обов`язковому порядку розміщувати в пресі та Інтернеті актуальну інформацію про земельні ділянки.

Також С.ТІГІПКО нагадав, що парламент має внести зміни ще до трьох законів з метою приведення їх у відповідність до вимог Світової організації торгівлі.

Рада інвесторів має намір також ініціювати скасування посвідчень про відрядження.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, Рада інвесторів вважає за доцільне дозволити компаніям самостійно утилізувати упаковку і включати витрати з проведення утилізації до валових витрат.

Всього Рада інвесторів пропонує 31 законодавчу ініціативу, що дозволить поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

"Ми вважаємо, якщо це буде прийнято, це значно поліпшить умови для іноземних інвесторів, і ми одержимо законодавче поле, яке дозволить зробити прозорими ці рішення", - сказав С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Рада інвесторів при Кабінеті міністрів України була створена в січні 2007 року. Рішення Ради інвесторів мають рекомендаційний характер, але є обов`язковими для розгляду органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.