ВВП України нарощує темпи за рахунок сільського господарства

У липні зростання ВВП України досягло найвищої за поточний рік позначки - 7,3% по відношенню до липня 2007 року, переважно завдяки збільшенню обсягів випуску аграрної продукції.

Про це говориться в аналітичному звіті Concorde Capital.

Як наголошується у звіті, за сім місяців цього року обсяги аграрного виробництва зросли на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за перше півріччя було зафіксовано скорочення на 0,3%. Таким чином, рясний урожай дозволив сільському господарству компенсувати уповільнення зростання виробництва в промисловості, яке за сім місяців становило 7,3%.

Аналітики Concorde Capital відзначають, що зростання інвестицій в сільське господарство в першому півріччі 2008 року становило 45,3%, тоді як загальне зростання інвестицій в основний капітал галузей вітчизняної економіки в першому півріччі сповільнилося до 8,2%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, внаслідок високого рівня інфляції і посилених умов кредитування. Найбільше це позначилося на секторі переробної промисловості, зростання інвестицій в дану галузь в першому півріччі становило всього 0,2%. Такий низький показник може означати подальше уповільнення динаміки розвитку промисловості в середньостроковій перспективі.

Вперше більш ніж за два роки в липні в Україні було зафіксовано дефляцію. Порівняно з червнем ціни впали на 0,5%, чому сприяло сезонне здешевлення продовольчих товарів на 1,3%, більшою мірою овочів і фруктів. Згідно з прогнозом Concorde Capital, до кінця поточного року інфляція в країні становитиме 21%.

Водночас, ціни виробників продовжують зростати: за сім місяців цього року їх зростання становило 34,1%. Concorde Capital підвищує прогноз цін виробників у 2008 р. з 33% до 40%, а, відповідно, і дефлятор ВВП з 25,5% до 31%. Таким чином, Concorde Capital підвищує прогноз рівня ВВП на 2008 р. з 194,0 млрд. доларів США до 202,4 млрд. доларів США.

Concorde Capital зберігає прогноз курсу долара наприкінці 2008 р. на рівні 4,95 грн. з урахуванням того, що сезонний попит на валюту в останні чотири місяці року чинитиме девальваційний тиск на гривню. Проте, даний прогноз схильний до ризику через те, що Нацбанк в силах утримувати курс на поточному рівні в районі 4,85 за допомогою інтервенцій.

Згідно з попереднім звітом НБУ, дефіцит платіжного балансу скоротився до 7,7% від ВВП за сім місяців 2008 р. проти 9,8% у першому кварталі. Скороченню дефіциту сприяли високі ціни на сталь, хоча з середини червня вони почали знижуватися. Експорт зернових у липні зріс у 12 разів порівняно з липнем 2007 р. Аналітики Concorde Capital чекають, що експорт зернових у 2008 р. становитиме 4,4 млрд. доларів США, що майже в п`ять разів більше, ніж у минулому, і допоможе скоротити дефіцит платіжного балансу 4,3% до ВВП у 2008 р., а торговий баланс до 4,9% до ВВП.