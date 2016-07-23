У Луцьку СБУ затримала поліцейського-наркодилера
17:57, 23 липня 2016Суспільство
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Cпівробітники Служби безпеки України та внутрішньої безпеки Нацполіції затримали старшого інспектора Луцького відділу поліції, який торговував важкими наркотиками.
Луцький "перевертень" торгував наркотиками біля вокзалу / ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, капрал систематично збував важкі препарати місцевим наркозалежним.
Співробітники СБУ спільно з внутрішньою безпекою поліції затримали старшого інспектора поблизу залізничного вокзалу під час спроби продажу 3 грамів амфетаміну. Правоохоронці задокументували продаж капралом ще 7 грамів наркотиків та двох "марок" ЛСД.
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У рамках кримінального провадження, старшому інспектору поліції повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання капралу запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Поліцейський торгував амфетаміном та ЛСД / ssu.gov.ua
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