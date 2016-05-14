СБУ затримала поліцейських, які "кришували" контрабанду наркотиків (фото, відео)

11:24, 14 травня 2016
Суспільство
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Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції затримали кількох працівників поліції Івано-Франківська, які "кришували" контрабанду наркотиків в Україну.

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, у квітні 2016 року СБ України перекрила потужний канал поставок з країн ЄС пігулок з вмістом наркотичних речовин.

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Під час досудового слідства правоохоронці встановили причетність до наркобізнесу працівників оперативно-пошукового відділу в Івано-Франківській області міжрегіонального Управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.

Зазначається, що під час обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання поліцейських, під час яких співробітники спецслужби виявили наркотичні засоби та значні суми у валюті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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