Погода на 8 - 12 вересня

Завтра в Україні буде спекотно і сухо, лише у західних областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 8 вересня в країні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°, вдень 27-32°, на крайньому заході місцями 24-27°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

9-10 вересня в Україні мінлива хмарність. У західних, північних областях та на Вінниччині невеликі дощі, місцями грози; температура 9 вересня вночі 11-16°, вдень 21-26°; 10 вересня подальше зниження температури вночі до 7-12°, вдень до 18-23°. На решті території без істотних опадів; температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 9 вересня 27-32°, 10 вересня 23-28°. Вітер в Україні південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. .

11-12 вересня в Україні часом невеликі, на Лівобережжі помірні дощі, лише 11 вересня у південній, а 12 вересня у північній частині без істотних опадів. Подальше поступове зниження температури вночі до 5-11° тепла, вдень до 12-18°; у південній частині та східних областях вночі до 9-15°, вдень до 19-26°.

У Києві 8 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

9-10 вересня мінлива хмарність. Невеликі дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 9 вересня вночі 11-16°, вдень 21-26°; 10 вересня подальше зниження температури вночі до 7-12°, вдень до 18-23°.

11 вересня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, 12 вересня без істотних опадів. Подальше поступове зниження температури вночі до 5-11° тепла, вдень до 12-18°.