Поліція розпочала службове розслідування за фактом оприлюднення у ЗМІ відео з місця вбивства Шеремета - Деканоідзе

Про це голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми розбираємося. По-перше, якщо воно (відео) потрапило від правоохоронців, ми на цей рахунок обов'язково проведемо службове розслідування, воно вже розпочато. Вчора я дала команду начальнику поліції Києва, щоб розпочати службове розслідування. Друге, я хочу сказати, що якщо якась інформація про хід розслідування потрапляє в ЗМІ, то це означає, що слідство автоматично йде назад. Кожна публічна інформація, яка становить деталі слідства, і люди її обговорюють, - це заважає слідству", - наголосила Деканоідзе.

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За словами глави Нацполіції, головне завдання - об'єктивне та оперативне розслідування резонансної справи.

"Наше найголовніше завдання і відповідальність – розслідувати цю справу об'єктивно і якнайшвидше. Так що ось такі "зливи" інформації дуже заважають слідству", - сказала Деканоідзе.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв з ганьбою звільнити правоохоронців, які "злили" відео з матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилися фахівці ФБР США.

22 липня у ЗМІ з’явилося відео з камер спостереження, з якого видно, як чоловік та жінка мінують автомобіль Притули.