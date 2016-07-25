На Львівщині пожежа знищила 35 гектарів пшениці

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 24 липня о 16:20 на території Чуквянської сільської ради Самбірського району виникла пожежа на полі площею 70 гектарів, яке належить ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед». Вогнем повністю знищено половину урожаю.

О 18:40 пожежу було ліквідовано.

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Вартість знищеної пшениці та причини пожежі встановлюються.

Як зазначили також в ОДА, за прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, найближчими днями на більшій частині території області збережеться пожежна небезпека 3-го класу, а температура повітря поступово зростатиме до 29-34 градусів тепла.