На Львівщині пожежа знищила 35 гектарів пшениці
09:59, 25 липня 2016Суспільство
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У Львівській області під час пожежі на полі згоріло 35 га пшениці.
REUTERS
Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 24 липня о 16:20 на території Чуквянської сільської ради Самбірського району виникла пожежа на полі площею 70 гектарів, яке належить ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед». Вогнем повністю знищено половину урожаю.
О 18:40 пожежу було ліквідовано.
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Вартість знищеної пшениці та причини пожежі встановлюються.
Як зазначили також в ОДА, за прогнозами Львівського регіонального центру з гідрометеорології, найближчими днями на більшій частині території області збережеться пожежна небезпека 3-го класу, а температура повітря поступово зростатиме до 29-34 градусів тепла.
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