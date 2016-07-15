На Львівщині помер четвертий постраждалий від підриву машини під Самбором

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Львівській області, під час огляду автомобіля та прилеглої до нього території працівники поліції виявили та вилучили тротилову шашку вагою 200 грам, електродетонатор, фрагменти металевої труби, патрони, гільзи і кулі від патронів калібру 7,62 міліметра, а також "посвідчення члена однієї з всеукраїнських громадських організацій", яке належало одному із загиблих.

Правоохоронці перевіряють достовірність посвідчення та походження виявлених вибухових пристроїв і набоїв.

Також у прес-службі повідомили, що четвертий постраждалий від вибуху чоловік сьогодні помер в лікарні. Після уточнення даних встановлено, що це 53-річний житель Києва.

Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин події.

Читайте такожВибух авто на Львівщині: у багажнику транспортного засобу спрацював невідомий пристрій

Як повідомляв УНІАН, за інформацією департаменту цивільного захисту Львівської обладміністрації, 14 липня близько 0:30 на автодорозі “Самбір – Дрогобич”, між населеними пунктами Ралівка та Кульчиці Самбірського району, стався вибух без подальшого горіння в автомобілі Mercedes W124, який знаходився на узбіччі дороги. Власник автомобіля - 46-річний житель Львова - на момент вибуху разом із трьома пасажирами стояв біля багажника іномарки. За висновками експертів, у багажнику спрацював невідомий пристрій, який спричинив вибух.

Внаслідок вибуху на місці події загинули власник автомобіля та 19-річний житель міста Маріуполь Донецької області. 45-річний житель міста Самбір Львівської області помер у лікарні. Ще одного постраждалого у тяжкому стані було госпіталізовано.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 п.1 ст.115 КК України (вбивство).