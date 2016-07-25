Активісти зібралися на в'їзді до Борисполя, щоб не пропустити учасників "хресної ходи" УПЦ МП до Києва (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, активісти тримають в руках прапори України, а також червоно-чорні знамена ОУН.

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При цьому канал "24" уточнює, що на в'їзді в місто зібралося близько 100-150 осіб. На місце приїхали три автобуси з правоохоронцями і кілька патрулів.

Згідно з повідомленням, серед присутніх є також представники ОУН. Вони обіцяють не пропустити "хресну ходу" до міста.

Активісти поставили умови: учасники "хресної ходи" можуть потрапити до Борисполя тільки на автобусах, або якщо представники УПЦ МП "піддадуть анафемі Володимира Путіна і проведуть молебень на цвинтарі, де лежать військові, які загинули в зоні АТО".

Відзначається, що учасників "ходи" очікують з 16:00 до 18:00.

Також повідомляється, що учасники "хресної ходи", що йдуть зі сходу, сьогодні будуть ночувати поблизу Борисполя, а учасники, що йдуть із заходу, - неподалік від аеродрому "Чайка".

На початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала так звана "Хресна хода за мир", організована УПЦ Московського патріархату. Учасники "ходи" наприкінці липня планують прибути до Києва. 27 липня запланована хода в центрі Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Києві безпеку під час "хресної ходи" забезпечуватимуть 4,5 тисячі поліцейських.