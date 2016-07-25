Активісти зібралися на в'їзді до Борисполя, щоб не пропустити учасників "хресної ходи" УПЦ МП до Києва (фоторепортаж)
Вранці 25 липня активісти зібралися на в'їзді до Борисполя, щоб не пропустити учасників "хресної ходи" Української православної церкви Московського патріархату.
Як передає кореспондент УНІАН, активісти тримають в руках прапори України, а також червоно-чорні знамена ОУН.
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При цьому канал "24" уточнює, що на в'їзді в місто зібралося близько 100-150 осіб. На місце приїхали три автобуси з правоохоронцями і кілька патрулів.
Згідно з повідомленням, серед присутніх є також представники ОУН. Вони обіцяють не пропустити "хресну ходу" до міста.
Активісти поставили умови: учасники "хресної ходи" можуть потрапити до Борисполя тільки на автобусах, або якщо представники УПЦ МП "піддадуть анафемі Володимира Путіна і проведуть молебень на цвинтарі, де лежать військові, які загинули в зоні АТО".
Відзначається, що учасників "ходи" очікують з 16:00 до 18:00.
Також повідомляється, що учасники "хресної ходи", що йдуть зі сходу, сьогодні будуть ночувати поблизу Борисполя, а учасники, що йдуть із заходу, - неподалік від аеродрому "Чайка".
На початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала так звана "Хресна хода за мир", організована УПЦ Московського патріархату. Учасники "ходи" наприкінці липня планують прибути до Києва. 27 липня запланована хода в центрі Києва.
Як повідомляв УНІАН, у Києві безпеку під час "хресної ходи" забезпечуватимуть 4,5 тисячі поліцейських.