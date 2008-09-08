Що впливає на курс долара в Україні, та яким він буде до кінця року

Політична ситуація має негативний вплив на стан української валюти на ринку готівки.

Таку думку УНІАН висловив радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРИМЕНКО.

«Я вважаю, що істотний вплив на курс, особливо готівковий, має політична ситуація. Як правило, в результаті різних політичних катаклізмів люди прагнуть придбати долари, відійти трошки вбік і подивитися, що буде», - сказав О.ОХРИМЕНКО.

За словами банкіра, попит на валюту, плюс негативне сальдо зовнішньої торгівлі чинитимуть тиск на національну валюту у бік девальвації. «На сьогоднішній момент ми спостерігаємо девальвацію гривні. Є такі прогнози, і, я думаю, що, швидше за все, воно так буде, до кінця року ми бачитимемо істотну девальвацію гривні. Для цього є всі підстави», - сказав О.ОХРИМЕНКО.

На його думку, курс може досягти рівня 4,9-5 грн./дол. При цьому О.ОХРИМЕНКО вважає, що найбільш наближеним до ринкового є курс 4,9 грн./дол.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня – початку вересня ц.р. курс гривні до долара почав поступово знижуватися. Безготівкові котирування досягали 4,77-4,80 грн./дол., а в обмінниках американську валюту продавали по 4,8-4,9 грн./дол.