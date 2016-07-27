На Харківщині на хабарі попалися двоє працівників прокуратури (фото)
05:38, 27 липня 2016Суспільство
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Правоохоронці викрили у корупційній діяльності двох працівників одного з районних прокуратур Харківської області, затримані займалися вимаганням грошей у підозрюваних.
Затримані займалися вимаганням грошей у підозрюваних / СБУ
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Заступник прокурора одного з районів Харківської області разом з підлеглим вимагали двадцять п'ять тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в службовій фальсифікації", - йдеться в повідомленні.
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Хабарники були затримані в кабінеті заступника прокурора безпосередньо після отримання грошей.
Відкрито кримінальне виробництво ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення працівникам прокуратури підозри у вчиненні злочину.
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