На Володимирську гірку прибув митрополит Онуфрій, там помічені й депутати від "Опоблоку"

Як передає кореспондент УНІАН, також тут знаходиться декілька депутатів від Опозиційного блоку.

Зокрема, Юрій Бойко, Вадим Новинський та Нестор Шуфрич.

Кілька тисяч вірян очікують на початок молебну, який має очолити митрополит Онуфрій.

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Відповідаючи на питання журналістів щодо протистояння “хресній ході” у медійному просторі та соцмережах, Онуфрій сказав: “Хто любить молитву, хто любить Бога, хто любить свою землю — той не протистоїть цьому. Тому що це хресний хід, це мирний хід. Це той хід, якому люди молилися за нашу землю, за нашу країну, за владу нашу, за наших усіх людей”.

Митрополит Онуфрій додав, що “ті, хто проти цього, ті й протистояли”.

“І вони себе показали, хто вони є. Хоча, можливо, вони називають себе великими патріотами, але вони не є такі по суті”, - переконаний він.

Зауважимо, що за митрополитом стоїть кілька охоронців.