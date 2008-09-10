Пожежа на донецькій шахті: гірників виводять на поверхню

У Донецькій області на шахті ім. Абакумова сьогодні о 07.48 почалася пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, займання сталося на верхній приймальній ходці першого західного конвеєрного схилу, біля пласту М2.

У шахті була 81 особа, за даними рятувальників, загрози їхньому здоров`ю немає, вони перебувають далеко від пожежі та виходять на поверхню. Станом на 11.00 пожежу ще не було остаточно погашено.