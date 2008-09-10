Експерт побачив, що Україна 8 місяців демонструє довіру до уряду

Суттєве збільшення депозитів в українських банках є позитивним антиінфляційним сигналом.

Про це у коментарі УНІАН заявив координатор економічних програм Школи політичної аналітики при Національному університеті „Києво-Могилянська Академія” Сергій КИСЕЛЬОВ.

„Є тенденція до значного росту депозитів – за перші 8 місяців майже на 57 млрд. грн. (за аналогічний період торік – на 49 млрд.). Причому швидшими темпами зростають депозити населення – тільки за літо вони зросли на 14,1 млрд. грн. Збільшення заощаджень може свідчити про підвищення рівня довіри українців до економічної політики держави, про поступове зниження інфляційних очікувань населення”, – вважає експерт.

„Вперше за останні два роки в Україні в липні-серпні 2008 р. – два місяці поспіль – спостерігалася дефляція, тобто загальне зниження споживчих цін. Хоча частково це було зумовлено сезонними чинниками, однак все вказує, що зниженню цін також сприяла антиінфляційна співпраця уряду, Нацбанку, Держрезерву і Антимонопольного комітету”, - сказав експерт.

На думку економіста, „у діях держави спостерігаються і перші ознаки створення стратегічної основи для зниження інфляційних ризиків у майбутньому”. Такою ознакою він, зокрема, вважає пакет законів щодо підтримки тваринництва, який уряд направляє до парламенту. “Зважаючи на наявний дефіцит м’яса в Україні, - це важливо”, - сказав С.КИСЕЛЬОВ.

Економіст також відзначає гальмування в серпні зростання цін виробників промислової продукції. “Якщо у попередні місяці ціни виробників зростали на 3-6% щомісячно, то у серпні – на 1,8%. Причому найбільше зростання цін виробників зафіксовано передусім в експортних галузях (зокрема, в металургії, хімічній промисловості), які не мають значного впливу на внутрішній споживчий ринок. А от ціни виробників у нафтопереробці і у м’ясній промисловості навіть знизилися”, - констатував експерт.

Хоча у вересні в Україні знову очікується інфляція, вона буде невисокою, суттєво нижчою аніж наприкінці 2007 – на початку 2008 року, прогнозує експерт.

На думку С.КИСЕЛЬОВА, незважаючи на певні інфляційні ризики (зокрема, можливість девальвації гривні, подальшу невизначеність зі світовими цінами на енергоносії, збільшення доходів населення через перехід бюджетників на Єдину тарифну сітку) цінова ситуація залишається контрольованою. “Принаймні до кінця року, поки не визначиться ціна на газ для України на наступний рік”, - передбачає він.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, в Україні в серпні до липня 2008 року зафіксована дефляція на рівні 0,1%, в серпні ц.р. до серпня 2007 року інфляція склала 26%.

З початку поточного року (серпень ц.р. до грудня 2007 року) зростання споживчих цін склало 14,8%. Індекс споживчих цін за січень-серпень 2008 року, в порівнянні з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 26,4%.