Україна знову опинилася в хвості світового рейтингу простоти бізнесу

Україна 2008 року не змогла поліпшити свою позицію в глобальному рейтингу простоти ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР з посиланням на звіт Провадження бізнесу 2009 (Doing Business 2009), підготовлений експертами СБ і Міжнародної фінансової корпорації.

М.РАЙЗЕР повідомив, що Україна займає 145 місце з-поміж 181 країни проти 144-го місця з 178 країн минулого року.

За його словами, те, що Україна перебуває в останній десятці країн за простотою провадження бізнесу, зовсім не означає, що в державі зовсім немає жодних позитивних змін у частині спрощення провадження бізнесу, просто в Україні ці зміни відбуваються не такими високими темпами, як в інших країнах.

Як зазначив М.РАЙЗЕР, в Україні зберігається «суттєвий регуляторний бар`єр, який тягне Україну вниз».

За словами керівника діяльності МФК в Україні Олени ВОЛОШИНОЇ, як і раніше, великі клопоти для представників українського бізнесу зумовлює система сплати податків (оцінювалася кількість сплачених податків, кількість державних органів, з якими необхідно мати справу при сплаті податків, а також час, який витрачається на сплату податків). Так, українським підприємствам потрібно платити 99 видів податків і зборів, а витрачати на це 58,4% свого прибутку, тоді як середній світовий показник - близько 40%.

Водночас О.ВОЛОШИНА зазначила, що із запровадженням електронної форми звітності вдалося на 1 236 годин скоротити час, який щороку витрачають підприємства на сплату податків і зборів.

О.ВОЛОШИНА наголосила, що нині в Україні доволі важко отримати дозвіл на будівництво, що є великим негативом з урахуванням необхідності підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Сьогодні для того, щоб отримати всі необхідні дозволи на будівництво в Києві, наприклад, складу середніх розмірів, потрібно витратити 500 днів і 60 тис. дол.

На її думку, зараз потрібно від «декларування необхідності реформ переходити до конкретних дій».

О.ВОЛОШИНА також зазначила, що часто в Україні «спроби реформ наражаються на опір чиновників середньої руки», крім того, уповільнює здійснення реформ передача завдань з реформування на установу, яка власне такому реформуванню і підлягає.

На думку М.РАЙЗЕРА, суттєве поліпшення умов провадження бізнесу в Україні можна чекати з ухваленням Податкового кодексу, Закону «Про акціонерні товариства», а також з урахуванням врегулювання процедур видачі дозволів і оптимізації технічних норм для спрощення міжнародної торгівлі.