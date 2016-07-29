ГПУ: за результатами генетичної експертизи справу проти Медведька та Поліщука можуть закрити

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила прокурор ГПУ Ольга Коріняк.

«Наразі в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз тривають генетичні експертизи, мета яких безпосередньо встановити або спростувати ідентичність генетичних ознак забору крові від підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука з профілями ДНК, які були вилучені з місця події, з автомобіля», - заявила вона.

За її словами, щодо перспектив у цьому кримінальному провадженню, все буде залежати від результатів судових експертиз.

«Якщо у нас буде підтверджено, ідентифіковано безпосередньо ті зразки, генетичні ознаки будуть ідентифіковані з тими зразками, які були відібрані з місця події з ознаками забраної крові наших підозрюваних, то скоріше за все обвинувальний акт стосовно цих осіб буде направлений до суду. Якщо експертиза не підтвердить ці факти, то ймовірно, кримінальне провадження щодо цих підозрюваних буде закрито», - додала прокурор.

Читайте такожУ прокуратурі пояснили, чому у Медведька і Поліщука примусово відібрали біологічні зразки

Як повідомляв УНІАН, журналіста Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав. У його вбивстві підозрюють Медведька та Поліщука.

12 липня 2016 року прокуратура міста Києва на своїй сторінці у Facebook заявила, що у Медведька і Поліщука примусово відібрали біологічні зразки, бо вони неодноразово відмовлялися надати їх повторно.

«12 липня на підставі ухвал Печерського райсуду м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за фактом вбивства українського журналіста Олеся Бузини експертами здійснено примусовий відбір біологічних зразків у підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Проведення даної слідчої дії обумовлено тим, що підозрювані неодноразово відмовлялися повторно надати біологічні зразки на експертне дослідження», - зазначають у відомстві.

«Повторний відбір біологічного матеріалу підозрюваних та їх подальше дослідження в альтернативній експертній установі допоможуть усунити будь-які сумніви у необ’єктивності проведення судової експертизи та матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття у ньому законного процесуального рішення», - йдеться у повідомленні.

Раніше один із захисників підозрюваних Сергій Войченко повідомив, що Поліщука та Медведька побили працівники «КОРД», а потім примусово відібрали у них біологічні зразки.