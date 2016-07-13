Відбір біо-зразків у підозрюваних у вбивстві Бузини відбувся "максимально коректно" - ГПУ

Про це повідомила прес-секретар ГПУ Надія Максимець на сторінці в Facebook.

За її словами, такий висновок зроблено на підставі перегляду "повного немонтованого відеозапису" цієї слідчої дії.

"На початку її проведення представники прокуратури запропонували підозрюваним А.Медведьку та Д.Поліщуку добровільно надати зразки, на що вони відмовилися. Після цього їм зачитали ухвалу Печерського районного суду Києва про дозвіл на відібрання зразків у них у примусовому порядку", - написала Максимець.

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За її словами, підозрювані знову відмовилися і почали чинити активний опір, знищуючи процесуальні документи і намагаючись пошкодити обладнання експертів.

"У зв’язку з чим максимально коректно, наскільки дозволяла ситуація і їхня поведінка, зразки були взяті й опечатані. Все відбувалося у присутності їхніх представників, понятих, експертів. Все фіксувалося на відео… Ніякого побиття чи умисного завдання тілесних ушкоджень не було", - запевнила Максимець.

Раніше в Генпрокуратурі заявили, що у підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука примусово відібрали біологічні зразки, тому що вони неодноразово відмовлялися надати їх повторно.

У прокуратурі підкреслюють, що «процедура відбору зразків відбулася у присутності адвокатів Медведька і Поліщука, з дотриманням вимог КПК України та забезпеченням прав і свобод підозрюваних». Документування ходу слідчої дії здійснювалося у присутності понятих і за допомогою відеофіксації.