Міжнародну Букерівську премію отримала письменниця з Південної Кореї

Оголошення переможця відбулося на урочистій вечері в лондонському музеї Вікторії і Альберта ввечері 16 травня, передає РБК. Нагороду в розмірі £50 тис. автор розділить навпіл з перекладачем свого роману «Вегетаріанець» на англійську мову Деборою Сміт.

У Британії роман «Вегетаріанець» Хан Кан був опублікований на початку 2015 року. Він став першим твором південнокорейської письменниці, перекладеним англійською мовою. При цьому на батьківщині Канг книга вийшла ще 11 років тому. «Вегетаріанець» — сюрреалістична історія про жінку, яка відмовляється від м'яса і перетворюється в дерево, яке проникає в сутність людської жорстокості. 45-річна Хан, творчість якої добре відома в Південній Кореї, також викладає в Сеульському інституті мистецтв. А перекладач її роману на англійську — Дебора Сміт — почала вивчати корейську мову лише сім років тому.

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З 2016 року правила вручення міжнародної Букерівської премії змінилися. Нагорода була заснована в 2005 році, і з тих пір переможця премії обирали раз на два роки. Але в 2015 році вирішено було вручати міжнародного «Букера» щорічно через конкретну книгу та її переклад. Володарем нагороди може стати автор будь-якої національності, чий твір перекладено на англійську мову. Головний приз премії складає £50 тис., які діляться навпіл між автором і перекладачем. Інші номінанти отримують за £1тис.

Засновником Міжнародного «Букера» є той же фонд, що щорічно з 1969 року вручає Букерівську премію. «Традиційна» Букерівська премія, на відміну від міжнародної, вручається тільки за твори, написані англійською мовою.

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Шорт-лист міжнародної Букерівської премії 2016 року був озвучений в квітні. До нього увійшли шість авторів.

До складу журі міжнародної Букерівської премії цього року увійшли критик і письменник Бойд Тонкін, антрополог і романіст Тахміма Анам, професор французької літератури і компаративістики в Прінстоні Девід Беллос, видавець Деніел Медін і британський поет Рут Педел.

Володарем нагороди в 2015 році став угорський письменник Ласло Краснахоркаі. Міжнародного «Букера» він отримав за сукупність своїх творів, в яких журі відзначило «глибоку уяву і складні пристрасті».