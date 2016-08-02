У Львові День ВДВ відсвяткували яскравими показовими виступами (фото)

В Україні сьогодні, 2 серпня, відзначають День високомобільних десантних військ Збройних сил України. З цієї нагоди у Львові у військовій частині 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулися урочисті збори особового складу та ветеранів.

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Як розповіли у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, в рамках свята, у військовій частині відбувся день відкритих дверей.

Під час заходу усі присутні вшанували полеглих бійців бригади хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятної стели, на якій викарбувані прізвища усіх «крилатих піхотинців» бригади, полеглих у боях за Україну на Донбасі.

Згодом відбулося нагородження особового складу і ветеранів бригади-учасників бойових дій та пройшов показовий виступ із демонстрацією бойових спроможностей десанту.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали десантників з професійним святом.