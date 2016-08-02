У Харкові суд продовжив ідеологу "ХНР" Апухтіну арешт до 1 жовтня

Як повідомляє у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення 2 серпня ухвалив Київський райсуд Харкова.

Наступне засідання призначене на 11:00 22 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Апухтіну інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами (ч.1 ст.294 КК України) та публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади (ч.3 ст.109 КК України).

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Під час досудового слідства було встановлено, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської ОДА. Він неодноразово закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення так званих "Харківської народної республіки" та "Конституції ХНР".

У січні прокуратура направила справу Апухтіна до суду. Суд першої інстанції повернув обвинувальний акт до прокуратури для усунення недоліків. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному порядку.