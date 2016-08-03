У Луганській області СБУ затримала бойовика-іноземця

Як сказано в повідомленні прес-служби СБУ, бойовик був затриманий спільно з військовими при спробі перетину лінії розмежування.

Бойовик намагався потрапити на контрольовану Україною територію в районі смт Станиця Луганська.

Під час обшуку у затриманого правоохоронці виявили паспорт громадянина однієї із закавказьких країн, міграційну картку, видану відповідною службою Росії, і «військовий квиток» терористичної організації «ЛНР».

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За словами бойовика, він був завербований навесні 2014 року під час перебування в анексованому Криму.

За цей час він перебував у різних збройних формуваннях «ЛНР».

Доказом участі найманця у бойових діях проти сил антитерористичної операції є вилучені у нього рапорти інших терористів з описом його "подвигів" під час зіткнень з українськими військовими підрозділами.

За інформацією спецслужби, найманець у званні «майора» деякий час обіймав посаду командира одного із взводів терористичного угруповання «Привид».

СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 кк України ("створення терористичної організації").

Триває досудове слідство.