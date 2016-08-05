Львівські митники вилучили понад 4 тонни сирів та копченого сала

4 серпня в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне", що на Львівщині, під час митного контролю працівники митниці виявили в рейсовому автобусі понад 4 тонни продуктів харчування, які намагався незаконного ввезти до України водій одного з ТзОВ Львівщини, інформує Zaxid.net.



Відтак у конструктивних порожнинах автобуса митники знайшли 4 298 кілограмів продуктів, зокрема різні види сирів – твердий, кисломолочний, плавлений, а також копчене сало з м’ясом.

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"Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів, тож автобус скерували на поглиблений огляд, повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області", - йдеться у повідомленні.

За фактом порушення митних правил складено протокол. Продукти, вартість яких ще мають встановити, вилучили. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.