У Харкові декомунізували п'ять станцій метро (фото)

Крім станції метро "Радянська", яка перетворилася на "Площу Конституції", в метро поміняли ще низку назв, передає місцевий сайт 057.

Так, станція метро "Радянської армії" стала просто "Армійською". Станцію "імені Маршала Жукова" перейменували на "Палац Спорту". Також колишня станція "Пролетарська" отримала ім'я "Індустріальна".

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Що стосується Олексіївської лінії, то там змінили назву - "Площа Повстання" стала "Захисників України" і прибрали Ващенка з назви "Метробудівники. імені Ващенка".

На деяких станціях вже з'явилися таблички з новими назвами.

Надалі на всіх станціях метро з'являться таблички з новими назвами станцій.