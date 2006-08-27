На Кременчуцькому сталеливарному заводі змінилося керівництво

За уточненими даними, що надійшли кореспондентові УНІАН, групи СКМ і Приват непричетні до зміни керівництва Кременчуцького сталеливарного заводу. Ці події сталися в результаті корпоративного конфлікту між групами ТАС і «Форум». Нове керівництво заводу підтверджує, що протягом 45 діб будуть проведені збори акціонерів, на яких будуть враховані інтереси всіх акціонерів.