Завтра київське метро працюватиме на півгодини довше
14:44, 16 вересня 2008Суспільство
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Повідомлення - на офіційному веб-порталі
В ніч з 17 на 18 вересня роботу столичного метрополітену буде продовжено на 30 хвилин.
Про це йдеться в повідомленні КП “Київський метрополітен”, оприлюдненому на офіційному веб-порталі підприємства.
Рішення про зміну режиму роботи метро прийнято у зв’язку з проведенням 17 вересня 2008 р. на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) – «Арсенал» (Лондон).
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