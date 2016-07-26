У Вінниці будуть заочно судити чотирьох колишніх військовослужбовців ВСУ, які в Криму перейшли на бік РФ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за клопотанням військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в порядку глави 24-1 КПК України стосовно чотирьох військовослужбовців військових частин, що дислокувалися в місті Джанкой Автономної Республіки Крим.

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Вказані особи не повернулися з тимчасово окупованої території, перейшли на бік країни агресора – Російської Федерації - та переховуються від правоохоронних органів.

Їх дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст.408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

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Обвинувальні акти стосовно колишніх військових направлено до Вінницького міського суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2016 року військова прокуратура розпочала розслідування стосовно 8 колишніх українських військовослужбовців військової частини А1387 (місце колишньої дислокації – АР Крим, м. Джанкой), які перейшли на службу до Чорноморського флоту РФ.

Встановлено, що згадувані військовослужбовці у період з лютого по травень 2014 року, перебуваючи на службі у військовій частині А1387, надавали Російській Федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, захопленні військового майна, що належить Збройним силам України та перебувало на території вказаної військової частини, тобто, вчиняли дії, направлені на зниження боєготовності української армії та підрив обороноздатності України.

Крім того, зазначені офіцери не прибули до військової частини А2656 (м. Вінниця), вчинивши перехід на бік ворога в умовах окупації російськими військами території України.

У даний час військовослужбовці зараховані до списків особового складу збройних сил РФ та проходять військову службу за контрактом в авіаційній комендатурі Чорноморського флоту.