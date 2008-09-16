У Полтаві на тролейбус і БМВ впала електроопора

У центрі Полтави на легковий автомобіль і тролейбус впала електроопора.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався сьогодні ввечері, в годину пік, на зупинці міського автотранспорту "Корпусний парк" поблизу кінотеатру ім. Котляревського.

Опора придавила припаркований поблизу автомобіль марки БМВ-525 і сперлася на дах тролейбуса.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України в Полтавській області, жертв немає.

Зараз на місці події працює рятувальна бригада ГУ МНС у Полтавській області, яка демонтує опору. Уточнюються причини події.