Верховній Раді пропонують запровадити загальнообов'язкове медичне страхування з 2018 року

Як наголошується на сайті Верховної Ради, відповідний документ був внесений до парламенту 2 серпня.

«Стрімке погіршення фінансово-економічного становища в країні викликає критичну недостатність можливостей держави забезпечити потреби населення в охороні здоров'я за рахунок бюджетних коштів. Враховуючи це, законодавче врегулювання загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є актуальним і важливим завданням», - йдеться у пояснювальній записці.

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Упровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, на думку автора законопроекту, передбачає за рахунок цільових страхових внесків з доходів громадян формувати кошти на медичне забезпечення. Це повинно забезпечити безоплатне надання застрахованим особам медичних послуг у разі настання страхового випадку в обсязі і на умовах, передбачених програмою страхування на всій території України.

При цьому застрахованими особами в даній системі стануть всі громадяни країни, включаючи непрацюючих пенсіонерів, інвалідів, студентів і дітей до 16 років. Правовідносини між страховиками, страхувальниками, застрахованими особами та установами охорони здоров'я регулюватимуться на договірній основі.

У пояснювальній записці зазначається, що медична допомога надаватиметься закладами охорони здоров'я за рахунок коштів, акумульованих у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Це повинно сприяти розвитку конкуренції серед медзакладів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що основні пріоритети уряду у реформуванні соціальної сфери торкнуться пенсійної реформи, трудового законодавства, системи зайнятості та соціального страхування.