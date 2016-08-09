На Дніпропетровщині звільнили третину керівників поліції

Члени атестаційної комісії з посиланням на дані, озвучені під час інструктажу представниками ІСІТАР, повідомляє Depo.ua.

"За підсумками першої хвилі атестації вирішено звільнити 21 керівника, ще 8 понизити на посаді", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні 4 тисячі поліцейських не пройшли переатестацію - Деканоідзе

Зазначається, що всього атестацію проходили 59 поліцейських. Один топ-поліцейський буде проходити повторну співбесіду після проходження перевірки на поліграфі 16 серпня.

"За словами співробітників кадрової служби, частина звільнених "топів" уникає ознайомлення з наказом про звільнення, можливо, з метою використання цього як підстави для оскарження в суді", - підкреслює видання.

З 8 по 12 серпня у Дніпрі проходять співбесіди з атестаційними комісіями 457 співробітників поліції другої категорії. Половина складу атестаційних комісій - представники громадськості.