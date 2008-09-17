Vanco впевнена, що виграє суд у Тимошенко

«Компанiя "Венко Прикерченська" має значнi шанси на перемогу в Стокгольмському арбiтражному судi», - про це в iнтерв`ю газетi "Экономические известия» заявив Олег Альошин, юрист i партнер юридичної компанiї "Василь Кісіль i партнери", який представляє iнтереси "Венко Прикерченська" в мiжнародному судi. Коментуючи шанси "Венко Прикерченська" в судовому протистояннi з урядом України, вiн вiдзначив слабкiсть юридичних аргументiв Кабмiну i повiдомив, що компанiя впевнена в своїй перемозi в Стокгольмi.

Вiн пiдкреслив, що "Венко Прикерченська" зацiкавлена у продовженнi роботи на українському шельфі. "Тендер на право розробки Прикерченської дiлянки був проведений чесно i прозоро, компанiя "Венко Прикерченська" виграла його i готова захищати свої права всiма законними засобами", - сказав Альошин. Вiн нагадав про мiжнародно-правовi механiзми, якi дозволять захистити iнтереси компанiї, у випадку якщо Кабмiн Тимошенко проiгнорує рiшення арбiтражу. За його словами, арбiтражний процес може тривати близько двох рокiв.

Альoшин повiдомив, що у випадку з компанiєю "Венко Прикерченська" icнує вірогідність арешту майна України за кордоном.

"Рiшення мiжнародного арбiтражного суду може бути виконане не тiльки в Українi, але i в будь-якiй країнi, де наша держава має активи i власнiсть, як це вже траплялося з українськими суднами i лiтаками "Руслан". Це негативно вплине на мiжнародний i iнвестицiйний iмiдж України", - пiдкреслив Альошин.

Юрист висловив надiю, що "Венко Прикерченська" i уряду України вдастся знайти компромiсне рiшення.