Морпехи ЧФ РФ проводять навчання з висадки десанту

У полку морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації проводяться тактичні навчання роти в рамках курсу бойової підготовки.

Як повідомили УНІАН у службі інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ, навчання почалося на тактичному полі, "де морські піхотинці імітували висадку з макету десантного корабля".

Крім цього, були відпрацьовані різні елементи сучасного загальновійськового бою. "Зокрема завдання радіаційного, хімічного й біологічного захисту, інженерна підготовка, дії при відбиванні авіаційної атаки та інші епізоди", - зазначили в прес-службі ЧФ Росії.

Заняття розраховані на декілька днів і розділені на етапи. Завершаться тактичні навчання роти навчальними стрільбами.