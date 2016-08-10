Чернігівський суд відмовився відсторонити затриманого за хабар мера Мени

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, цього тижня суд у Чернігові відмовив прокуратурі в клопотанні відсторонити Менського міського голову від посади у зв'язку із розслідуванням справи за підозрою в отриманні хабара.

"На сьогодні готується апеляційна скарга і рішення суду буде оскаржено", - прокоментував працівник прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня прокуратура області спільно з СБУ викрила під час отримання неправомірної вигоди мера Мени Примакова, який спільно з депутатом районної ради Валерієм Гайдукевичем отримали 1 тисячу доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко назвав затримання членів його партії на Чернігівщині «політичними репресіями» напередодні довиборів до Верховної Ради, які пройшли 17 липня.

В СБУ прокоментували, що справа не має політичної складової.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваних під вартою, однак суд застосував до них запобіжний захід у вигляді особистої поруки строком на 60 днів та одночасно визначив поручителів – чотирьох депутатів Верховної Ради від Радикальної партії.