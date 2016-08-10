Чернігівський суд відмовився відсторонити затриманого за хабар мера Мени
Прокуратура Чернігівщини оскаржить рішення суду, який не відсторонив від займаної посади затриманого за хабар Менського міського голову Геннадія Примакова.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, цього тижня суд у Чернігові відмовив прокуратурі в клопотанні відсторонити Менського міського голову від посади у зв'язку із розслідуванням справи за підозрою в отриманні хабара.
"На сьогодні готується апеляційна скарга і рішення суду буде оскаржено", - прокоментував працівник прес-служби.
Читайте такожМера Вишгорода випустили з СІЗО під заставу: каже, що не очікував такого (відео)
Як повідомляв УНІАН, 14 липня прокуратура області спільно з СБУ викрила під час отримання неправомірної вигоди мера Мени Примакова, який спільно з депутатом районної ради Валерієм Гайдукевичем отримали 1 тисячу доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки.
Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко назвав затримання членів його партії на Чернігівщині «політичними репресіями» напередодні довиборів до Верховної Ради, які пройшли 17 липня.
В СБУ прокоментували, що справа не має політичної складової.
Прокуратура вимагала залишити підозрюваних під вартою, однак суд застосував до них запобіжний захід у вигляді особистої поруки строком на 60 днів та одночасно визначив поручителів – чотирьох депутатів Верховної Ради від Радикальної партії.