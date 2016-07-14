СБУ відкидає політичні мотиви затримання мера Мени

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління Служби безпеки в Україні в Чернігівській області Олександр Довженко.

За його словами, затримання жодним чином не пов'язано із проміжними виборами до Верховної Ради України у виборчому окрузі №206.

"Не зрозуміло, чому затримання "на гарячому" пов'язують із виборами. Адже робота ведеться з травня цього року. Проведені негласні слідчо-розшукові дії відкрили об'ємний масив інформації", - сказав начальник УСБУ.

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Крім того, він зауважив, що вибори проходять у Чернігові, Чернігівському та Ріпкинському районах, а не в Менському.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ сьогодні викрили на хабарництві міського голову Мени та депутата районної ради.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, виступаючи у парламенті, назвав затримання членів його партії на Чернігівщині «політичними репресіями» напередодні довиборів до Верховної Ради, які пройдуть 17 липня у 7 округах.