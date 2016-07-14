СБУ відкидає політичні мотиви затримання мера Мени
Сьогоднішнє затримання правоохоронцями під час спецоперації на Чернігівщині мери Мени Геннадія Примакова та депутата районної ради Валерія Гайдукевича не має політичних мотивів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління Служби безпеки в Україні в Чернігівській області Олександр Довженко.
За його словами, затримання жодним чином не пов'язано із проміжними виборами до Верховної Ради України у виборчому окрузі №206.
"Не зрозуміло, чому затримання "на гарячому" пов'язують із виборами. Адже робота ведеться з травня цього року. Проведені негласні слідчо-розшукові дії відкрили об'ємний масив інформації", - сказав начальник УСБУ.
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Крім того, він зауважив, що вибори проходять у Чернігові, Чернігівському та Ріпкинському районах, а не в Менському.
Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ сьогодні викрили на хабарництві міського голову Мени та депутата районної ради.
Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, виступаючи у парламенті, назвав затримання членів його партії на Чернігівщині «політичними репресіями» напередодні довиборів до Верховної Ради, які пройдуть 17 липня у 7 округах.