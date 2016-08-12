Окупанти відключили інтернет на півночі Криму після заяв про "перестрілку"

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

"Це сталося після перестрілки на кордоні з Україною і затримання підозрюваних у підготовці теракту на півострові", - розповіла так званий сенатор окупованого Криму, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Ольга Ковітіді.

«В цілях безпеки (відключили інтернет - УНІАН). Це потрібно для того, щоб певні спецслужби...не було проникнення... В цілях безпеки потрібні насамперед ці заходи, і люди це розуміють», - розповіла Ковітіді.

Раніше «Крымтелеком» повідомив про перебої з інтернетом в північних районах окупованого Криму через технічні роботи. Оператор зв'язку пов'язав це з проведенням технічних робіт на мережах передачі даних.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчинення терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.