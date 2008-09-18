МЗС уточнює, що в Бергамо вбито одну громадянку України

Міністерство закордонних справ України уточнює, що в італійській провінції Бергамо, у містечку Вілла д’адда було вбито громадянку України, 43-річну Наталю Головко та її подругу, 42-річну громадянку Росії Аллу Смирнову.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського МЗС.

МЗС також повідомляє, що затриманий карабінерами за підозрою в причетності до подвійного вбивства колишній чоловік української громадянки зізнався у скоєнні обох злочинів.

МЗС повідомляє, що Генконсульство встановило зв’язок з рідними загиблої громадянки України. Ближчим часом до Італії має прибути її родич для участі в організації перевезення до України труни з тілом загиблої.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, повідомлення про вбивство громадянок України було поширено 17 вересня італійським інформаційним агентством ANSA.