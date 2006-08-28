Колишнє керівництво КСЗ закликає не ставати до роботи

Колишнє керівництво ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (місто Кременчук, Полтавська обл.) сприяє саботажу на підприємстві і закликає робітників не ставати до роботи. Про це УНІАН повідомив помічник голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» з юридичних питань Олексій ШТАМБУРГ.

"Колишнє керівництво сприяє саботажу… каже робітникам, що не потрібно виходити на роботу…", – сказав О.ШТАМБУРГ.

О.ШТАМБУРГ повідомив, що більшість працівників заводу, після сьогоднішнього мітингу, приступило до своєї роботи, і завод працює у звичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 500 працівників Кременчуцького сталеливарного заводу провели мітинг. На мітингу робітники слухали виступи старого керівництва заводу, яке закликало робітників розійтися по домівках, і нового керівництва, яке закликало всіх працівників зайняти на робочі місця.

Так, виступаючи з імпровізованої трибуни - кузова «КамАЗу», представники старого керівництва заводу закликали працівників не приступати до роботи, доки в законодавчому порядку не буде вирішено конфлікт.

Новий голова правління підприємства Дмитро ЧЕРНЕНКО закликав працівників не піддаватися на провокації і приступати до роботи.

25 серпня ц.р. на підприємстві було змінено керівництво. Кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Дмитро ЧЕРНЕНКО.

17 травня частина акціонерів заводу (група “ТАС”) провела в Дніпропетровську збори, призначивши головою наглядової ради сталеливарного заводу голову компанії “ТЕКО-Дніпрометвироби” Валерія НОВИЦЬКОГО замість Павла ЛЕБЕДЄВА, а також головою правління заводу Д.ЧЕРНЕНКА замість О.ХОЛОШИНА; затвердила нових членів правління і членів наглядової ради.

Але правління заводу на чолі з О.ХОЛОШИНИМ, яке представляє інтереси групи банку “Форум”, до ночі 25 серпня здійснювало оперативне управління підприємством. Вони заявляли про незаконність зборів акціонерів 17 травня, а також всіх подальших зборів, ініційованих акціонерами від групи “ТАС”.

Водночас, відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» №1-К від 25 серпня 2006 року «Про вступ до повноважень голови правління», Д.ЧЕРНЕНКО приступив до виконання своїх посадових обов`язків – голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

Нове керівництво заводу підтверджує, що впродовж 45 діб буде проведено збори акціонерів, на яких буде враховано інтереси все акціонерів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод створено в 1966 році, з 1990 став відкритим акціонерним товариством. З 2003 по 2005 обсяг випуску сталевого литва збільшився з 35000 до 116000 тонн. Обсяг реалізації за той самий період зріс з 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибуток за останні три роки становив 10 млн. грн.