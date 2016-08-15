На Афоні українські дослідники знімають фільм про святого Паісія Величковського

Як повідомляють організатори науково-дослідної експедиції БФ «Православна спадщина України на Святій Горі Афон», зйомки фільму проходили в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиті.

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«Наша знімальна група отримала унікальну можливість провести зйомки в афонських монастирях, побачити життя святогорських монахів – їхніі послухи, богослужіння, трапезу, працю в іконописній майстерні та бібліотеці», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

За його словами, знімальній групі вдалося зібрати відомості про життя Афону в період туркократії, про що розповів професор Фессалонікійського університету доктор Фокіонас Котзагеоргіс. Експерт є автором найбільш повного Житія святих Православної Церкви «Синоксарь», складеного на Святій Горі Афон ієромонахом Макарієм Симонопетрійським.

«Робота з афонськими ченцями була дуже продуктивною, оскільки вони швидко заглиблювалися в тему проекту і цілком сприяли реалізації зйомок на Святій Горі. Адже використовуючи сучасні технології Православна Церква здійснює і місіонерське служіння, а ченці не тільки моляться про світ, але й самовіддано працюють над духовно-культурним збагаченням усіх, хто цікавиться Православ'ям», - розповів про поїздку виконавчий директор фонду Андрій Ус.

Як повідомлялося раніше, в червні цього року на Афоні, недалеко від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський.

Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він переклав на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.