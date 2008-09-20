Буш пішов на рішучі заходи, фондовим ринкам "попустило"

Адміністрація президента США Джорджа Буша попросила Конгрес схвалити виділення з скарбниці 700 млрд дол. на реалізацію плану порятунку фінансового ринку країни. Саме в цю суму обійдеться викуп "поганих" іпотечних активів у гравців американського фінансового сектора. Для реалізації антикризового плану федеральний уряд має намір підняти законодавчо закріплену стелю держборгу Сполучених Штатів з 10,6 трлн до 11,3 трлн дол.

Проект рятувальних заходів Білого дому потрапив у розпорядження агентства Associated Press.

Офіційно деталі антикризового плану поки що не повідомляються. Проте Дж.Буш вже підтвердив серйозність намірів Білого дому. Виступаючи сьогодні у Вашингтоні, американський президент заявив, що "зважився на сміливі дії, щойно усвідомив всю глибину проблем". За словами президента, його першим бажанням було покластися на вільний ринок. Проте після консультацій з експертами Дж.Буш ухвалив рішення про необхідність масштабного урядового втручання.

Напередодні міністр фінансів США Генрі Полсон оприлюднив контури антикризового плану виведення з ринку "поганих" іпотечних активів, які мірою корекції на ринку житла стрімко подешевшали. Міністр запропонував урядові викупити ризиковані активи, які загрожують фінансовим інституціям і економіці США. На його думку, має сенс задіювати на це кошти бюджету, оскільки такий крок, що гарантує стабільність і оздоровлення фінансової системи, врешті обійдеться платникам податків дешевше, ніж пасивне споглядання за крахом банків і інших установ. Відповідно до проекту Мінфіну, на баланс уряду переводитимуться облігації, забезпечені іпотекою, і структуровані облігації CDO. Деталі плану, а саме як довго "погані" борги перебуватимуть на балансі у уряду і що федеральна влада візьме у компаній за "послугу", наразі не відомі.

Міжнародні фондові ринки відреагували на повідомлення про підготовлені в США антикризові заходи вибуховим зростанням котирувань.

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