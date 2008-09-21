Ющенко написав листа Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, в якому звертає увагу на недостатнє фінансування урядом боротьби з онкологічними захворюваннями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент нагадує, що відповідно до Указу № 1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров`я населення", Кабінет міністрів мав забезпечити до 15 травня 2006 року розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради Загальнодержавної програми щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.

При цьому В.ЮЩЕНКО вкотре наголошує, що невиконання урядом цього завдання у встановлений термін унеможливило визначення реальних обсягів видатків для реалізації Загальнодержавної програми у 2007 та 2008 роках та, відповідно, їх урахування у законах про державний бюджет України на 2007 і 2008 роки.

Посилаючись на розрахунки фахівців Національного інституту раку, Президент вказує на те, що фінансування таких заходів з державного бюджету становить близько 40% від потреби.

Президент також нагадує, що орієнтовний план законопроектних робіт на 2008 рік, затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 березня 2008 р. № 534-р, передбачав внесення згаданого законопроекту до Верховної Ради України лише у серпні 2008 року. Однак відповідний проект Закону України і нині не схвалено урядом, констатує В.ЮЩЕНКО.

"З огляду на викладене, а також враховуючи нагальну необхідність повноцінного фінансування заходів Загальнодержавної програми щодо боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, прошу Вас невідкладно вжити дієвих заходів до виконання у повному обсязі зазначеного завдання до 30 вересня 2008 року та поінформувати мене про результати", - йдеться у листі глави держави.

В.ЮЩЕНКО у листі до уряду робить акцент на існуючі тенденції до високого рівня захворюваності на злоякісні новоутворення (на сьогодні хворіє кожний 50-й житель країни). Він наголошує також, що питання боротьби з онкологічними перебуває під контролем Президента України та визначено як пріоритет державної політики у галузі охорони здоров`я.

"Підтримуючи положення Паризької Хартії боротьби проти раку, наша держава зобов`язалася визначити національну політичну стратегію боротьби з цією недугою", - сказано у листі глави держави.

Як зазначають у прес-службі Президента, щорічно в Україні діагностується понад 150 тис. нових випадків захворювань на рак. Щодня в Україні реєструють 450 нових випадків захворювання та 250 смертей від раку. За розрахунками спеціалістів, до 2020 року кількість уперше захворілих на рак в Україні зросте до 200 тис. осіб на рік.

Смертність від новоутворень становить 15-17% від усіх смертей осіб працездатного віку. Нині рівень онкологічної смертності в Україні у чоловічого населення працездатного віку перевищує такий рівень у розвинутих країнах на 40%, а у жінок - на 20%.