Меркель: влада США повелася безвідповідально

Дозволивши найбільшим банкам і фінансовим інституціям працювати без достатнього контролю з боку держави, США вчнили безвідповідально щодо всіх світових ринків. Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи сьогодні на зустрічі консервативних лідерів у Лінці.

"Представники реального виробництва знають, які вимоги висуваються до їх продукції і яким стандартам слід відповідати. На фінансових ринках теж слід мати уявлення про пропоновані продукти. Інакше справи підуть так само, як у тому разі, за який ми нині всі платимо", - передає слова канцлера РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Трохи раніше в інтерв`ю німецьким ЗМІ А.Меркель заявила, що солідарна з тими людьми, які думають нині над питанням: "Чи є світова економіка чесною"?

2008 р. проблеми на житлово-іпотечному ринку та суворіші умови міжбанківського кредитування викликали кризу фінансової системи США, призвівши до закриття і банкрутства кількох великих фінансових інституцій. Зокрема, в липні федеральна влада закрила банк IndyMac з активами в 32 млрд дол. А 15 вересня ц.р. прохання про банкрутство подав один з найстаріших американських інвестбанків Lehman Brothers. На тлі несприятливих новин із США, на світових ринках почалася серія обвалів.

Учора Президент США Джордж БУШ подав до Конгресу підготовлений Білим домом проект закону, який дозволить міністрові фінансів США витратити з федерального бюджету до 700 мільярдів доларів на підтримку фінансових ринків. Міжнародні фондові ринки зреагували на повідомлення про антикризові заходи вибуховим зростанням котирувань.

"У довгостроковій перспективі американці мають причини для довіри нашій економічній потузі... ця країна є кращим місцем в світі для інвестицій і ведення бізнесу", - заявив Дж.БУШ.