Пірати захопили сухогруз, серед членів екіпажу якого є українець

Поблизу берегів Сомалі пірати захопили грецький суховантаж, серед членів екіпажу якого громадянин України.

Як передає NEWSru.comз посиланням на РІА "Новости", про це повідомила в неділю представник міністерства торгового флоту Греції.

"Суховантаж "Капітан Стефанос", який належить грецькій компанії і плаває під прапором Багамських островів, був атакований піратами за 250 морських миль від берегів Сомалі. Команду суховантажу, навантаженого вугіллям, становлять 17 філіппінців, українця і громадянина Китаю", - сказала співрозмовниця агентства.

За її словами, про напад стало відомо від капітана судна. Інформації про те, чи постраждали члени екіпажу, немає.