Пірати захопили сухогруз, серед членів екіпажу якого є українець
08:48, 22 вересня 2008Суспільство
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Інформації про потерпілих немає
Поблизу берегів Сомалі пірати захопили грецький суховантаж, серед членів екіпажу якого громадянин України.
Як передає NEWSru.comз посиланням на РІА "Новости", про це повідомила в неділю представник міністерства торгового флоту Греції.
"Суховантаж "Капітан Стефанос", який належить грецькій компанії і плаває під прапором Багамських островів, був атакований піратами за 250 морських миль від берегів Сомалі. Команду суховантажу, навантаженого вугіллям, становлять 17 філіппінців, українця і громадянина Китаю", - сказала співрозмовниця агентства.
За її словами, про напад стало відомо від капітана судна. Інформації про те, чи постраждали члени екіпажу, немає.
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