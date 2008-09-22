На презентацію Театру ім. А.П.Чехова завітають Джон Малкович і Кевін Спейсі

25 вересня у м.Ялті відбудеться презентація Театру ім. А.П.Чехова, яку відвідають західні зірки театру і кіно: Джон Малкович, Кевін Спейсі, драматург Том Стоппард. Привод для презентації - закінчення реставрації театру ім. А.П.Чехова в Ялті і Будинку письменника «Біла дача». Реставрація була проведена Національною Резервною Корпорацією, власником якої є Олександр Лєбєдєв. У програмі презентації передбачена прес-конференція, орієнтовно о 15-45. Потрібна акредитація. Телефон: 80674303152.