На зміну дощам прийдуть заморозки

Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень 9-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 23 вересня в країні буде хмарно. Часом дощі (в південній частині, а вночі і в західних областях невеликі). Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, в східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 9-14°, у південній частині 13-18°. В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

24-25 вересня в Україні хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, лише 24 вересня у південній частині, 25 вересня у північних та центральних областях без істотних опадів. У південній та західній частині місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°. В Карпатах невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

26-27 вересня в Україні переважно без опадів, лише на крайньому півдні невеликі дощі. Температура вночі 1-7° тепла, 27 вересня у північній половині місцями на поверхні грунту, а на півночі Лівобережжя і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 9-15° тепла, 26 вересня на півдні до 18°.

У Києві завтра хмарно. Часом дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 10-12°.

24-25 вересня у столиці хмарно з проясненнями. 24 вересня невеликий дощ, 25 вересня без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

26-27 вересня у Києві без істотних опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 27 вересня на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 9-15° тепла.