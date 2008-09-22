СБУ у Києві накрила підпільне виробництво наркотиків

Службою безпеки України проведено багатоходову спеціальну операцію, в ході якої виявлено та ліквідовано розгалужену злочинну організацію, що діяла на території м.Києва і Вінницької області та спеціалізувалась на виробництві й збуті метадону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, знешкоджено високотехнологічну лабораторію з незаконного виробництва цього наркотику.

16 вересня співробітниками СБУ затримано організатора злочинного угруповання - мешканця Вінницької області, який, використовуючи виробничі потужності одного з підприємств Києва, в лабораторних умовах налагодив виробництво метадону, а також його подальший збут через співучасників на Вінниччині. До складу злочинної групи з трьох осіб було залучено висококваліфікованого хіміка, який розробив технологію виробництва метадону та здійснював його синтез.

Під час спецоперації співробітниками Служби безпеки з незаконного обігу вилучено близько 2 кг метадону (його вартість на „чорному ринку” перевищує 2,25 млн. грн.) та велику кількість прекурсорів і хімічного приладдя для синтезу наркотичного засобу.

Спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області як органом дізнання порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У квітні 2008 року Службою безпеки України в Хмельницькій, Чернігівській, Волинській, Тернопільській та Рівненській областях проведено аналогічну спецоперацію, в результаті якої ліквідовано злочинну організацію, члени якої були причетні до функціонування на території Тернопільської області нарколабораторії з виготовлення метадону та його збуту в різних регіонах нашої держави через розгалужену мережу розповсюджувачів.

Того разу також було затримано одного з головних учасників організованого злочинного угруповання - фахівця-хіміка, який безпосередньо виробляв наркотик, а за місцем його проживання в одному із селищ Тернопільської області виявлено високоефективну нелегальну нарколабораторію з виробництва метадону.

Одночасно на території Хмельницької області було заарештовано ще 5 активних учасників наркоугруповання та викрито підконтрольний ним осередок виробництва сурогатних опіатів. У результаті спецоперації вилучено лабораторне обладнання для виробництва наркотичних речовин, понад 9,5 кг метадону, 1 кг опію, 500 мл ацетильованого опію, а також арсенал вогнепальної зброї, 2 кг золота, 100 тисяч доларів США та 90 тисяч євро готівкою (вартість вилучених наркотиків за цінами „чорного ринку” перевищує 7 млн. грн.).

На цей час матеріали порушених у квітні ц.р. кримінальних справ за ч.3 ст. 28 (стійке об’єднання для вчинення злочину) та ч.3 ст.307 (незаконне виробництво і збут наркотиків, вчинене злочинною групою) Кримінального кодексу України передано до суду.

У діяльності заарештованих зловмисників в обох випадках є один аспект, який робить їх злочини особливо небезпечними й примушує звернути на себе додаткову увагу, зазначає прес-центр СБУ. Так, наркоділки обрали для свого злочинного бізнесу наркотик метадон. Як відомо, в Україні зараз триває процес дедалі ширшого розвитку програм замісної метадонової терапії, коли цей наркотик видається медиками наркозалежній особі „в обмін” на її відмову від важких наркотиків. Злочинці, діяльність яких припинено спецслужбою, сприяли нарощуванню нелегального попиту на метадон, отже створювали додаткові „стимули” для витоку цього наркотику з програм замісної терапії.