Порушено 240 кримінальних справ щодо відмивання коштів

З початку року правоохоронні органи з використанням узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України порушили 240 кримінальних справ щодо можливого відмивання "брудних грошей".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держфінмоніторингу України.

За словами голови Державного комітету фінансового моніторингу України Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, завдяки злагодженій співпраці Держфінмоніторингу з правоохоронними органами, у тому числі і на регіональному рівні, ліквідовано ряд «конвертаційних» центрів та злочинних угруповань.

Як зазначив голова Держфінмоніторингу, незважаючи на те, що факт легалізації «брудних» коштів довести доволі складно, і правоохоронці для збирання доказової бази витрачають чималу кількість часу, все ж таки вдається доводити справи до логічного кінця.

Так, з початку року до суду спрямовано 75 кримінальних справ, в яких використовувались узагальнені матеріали Держфінмоніторингу. По 44 з них судові інстанції винесли обвинувальні вироки.

В той же час, завдяки оперативним діям правоохоронців було накладено арешт на майно зловмисників на суму 26,3 млн. грн., та вилучено майна на суму 12,8 млн. грн.

І.ЧЕРКАСЬКИЙ наголосив, що ті кошти, які здобуті незаконним шляхом, зазвичай не підпадають під контроль державних податкових органів, і, як наслідок, бюджети недоотримують податки.

Він зауважив, що нерозкриття справ відносно відмивання коштів та фінансування тероризму в цілому є вкрай небезпечним явищем, оскільки напряму пов’язане не тільки з погіршенням криміногенної ситуації, але й негативно впливає на фінансовий розвиток країни.