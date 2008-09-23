Відтепер Україна залежатиме ще й від російської електроенергії?

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» з 15 вересня ц.р. почало комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива та енергетики Фент ДІ.

За його словами, обсяг постачання електроенергії, визначений у контракті з контрагентом з російської сторони ВАТ «Інтер РАО ЄС», становить 500 МВт. Вартість електроенергії, закріплена контрактом, не розголошується.

Проте, як зазначив прес-секретар, російська електроенергія експортується за цінами, на 12% нижчими, ніж ті, що склалися на Оптовому ринку електроенергії України.

Ф.ДІ пояснив, що рішення про початок імпорту ухвалено через відставання в графіках накопичення вугілля на складах ТЕС внаслідок позапланового ремонту енергоблока №2 Хмельницької АЕС, а також недопостачанням вугільної продукції генкомпаніям держпідприємством «Вугілля України».

Прес-секретар не уточнив термін дії контракту, зазначивши, що імпорт електроенергії з РФ відбуватиметься до вирівнювання ситуації з накопиченням вугілля генкомпаніями.

«Імпортуватимемо, поки не збалансуємо», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на колегії Мінпаливенерго 16 вересня перший заступник міністра палива та енергетики України Олег БУГАЄВ зазначив, що міністерство стурбоване ситуацією з накопиченням вугілля на складах ТЕС напередодні опалювального сезону. За його словами, на 1 вересня поточного року на складах ТЕС було накопичено 2,4 млн. тонн вугілля, але до 15 вересня запаси скоротилися до 2,1 млн. тонн.

За словами О.БУГАЄВА, це пов`язано з недопоставками вугілля ДП «Вугілля України», а також із позаплановим ремонтом другого енергоблока Хмельницької АЕС.

У свою чергу президент НАК «Енергетична компанія України» Володимир ЗІНЕВИЧ відзначив критичну ситуацію, що склалася з паливозабезпеченням теплових електростанцій. Зокрема, за його словами, вихід із ладу енергоблока Хмельницької АЕС призвів до позапланової витрати 1,2 млн. тонн вугілля, взятих зі складів.