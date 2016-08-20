Міноборони відповіло на скаргу "Київавтодору": проблема не в техніці, а в якості асфальту

Звинувачення комунальної корпорації "Київавтодор" щодо руйнування армійською технікою, залученою до проведення військового параду, дорожнього покриття на деяких вулицях столиці не відповідають дійсності. Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України.

"У відповідності до існуючих вимог експлуатації, вся важка броньована техніка, яка бере участь у військовому параді, а це танки БМ "Булат", зенітні ракетні комплекси "Бук" та дивізійні самохідні гаубиці "Мста-С" (від 36 до 45 тонн), забезпечені асфальтохідними гусеницями, які не залишають слідів на асфальтному покритті", - йдеться у повідомленні.

Інша гусенична техніка, а це бойові машини піхоти, десанту та полкова самохідна гаубиця "Гвоздика" вважаються легкою броньованою технікою, на яку у відповідності до технічних вимог не передбаченні асфальтохідні гусениці.

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"Зазначена техніка своєю масою (від 8 до 20 тонн) не може нанести шкоди якісному асфальтному покриттю, а лише залишити сліди від гусениць, які зникають після руху автомобільного транспорту", - стверджують у міністерстві.

Таким чином, зауважили у Міноборони, "якщо асфальтне покриття руйнується від проїзду зазначеної техніки, то проблема не в техніці, а в якості дорожнього покриття".

"Звертаємося до КК "Київавтодор" не поширювати завідомо не правдиву інформацію, яка сформульована на підставі фото із соціальних мереж, а не на власних дослідженнях. За часи Незалежності київськими вулицями неодноразово проходила військова техніка та в жодному разі не було зауважень щодо руйнування дорожнього покриття", - зазначили у Міноборони.

Як відомо, напередодні у Києві пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України.

"Київавтодор" заявив, що асфальтобетонне покриття на ділянках вулиць, де проходить військова техніка, "масово зруйноване".

"Внаслідок елементарної халатності, непрофесійності та байдужості, не дивлячись на неодноразові запевнення, що тяжка військова техніка буде перевозитись на спеціальних тралах і на траках (гусеницях) будуть вдягнуті спеціальні гумові чи пропіленові накладки ("башмаки"), комунальна корпорація "Київавтодор" змушена констатувати - сьогодні вулиці столиці потерпають від проїзду тяжкої військової техніки, зусилля, що вкладено в ремонти вулиць і доріг задля комфорту киян та гостей нашого міста, витрачено дарма", - заявили у КК.